Це не син Путіна: фото спадкоємця диктатора, що розлетілося колись, виявилося фейком

Цей знімок облетів весь інтернет

У січні 2023 року в мережі почала розповсюджуватися фотографія нібито старшого сина Володимира Путіна, якого у 2015 році народила російська гімнастка Аліна Кабаєва. Справді, хлопчик на знімку напрочуд схожий на голову РФ, проте жодної спорідненості між ними, як з’ясувалося, немає.

Фото хлопчика-"копії Путіна" облетіло весь інтернет після публікації колишнього депутата Держдуми Костянтина Борового у Фейсбуці. "Дмитро Володимирович Кабаєв син Аліни Маратівни Кабаєвої (незаміжньої). Триліардер. Фото 2021 року (хлопчику 10-11 років)", — впевнено пише ексчиновник.

Вік хлопчика на фото не збігається – навряд чи йому тут 6 років. Якщо врахувати, що фотографію було вперше опубліковано на просторах інтернету ще у 2019 році, то це повністю суперечить всій інформації.

Боровий заявив, що хлопчик на фото – син Путіна

Чому на фото — не син Путіна

Схожість хлопчика з Путіним, справді, вражає

Але ту ж фотографію хлопчика можна зустріти в публікаціях на різних соціальних платформах і в інші роки: 2020-й та 2021-й. Російський журналіст Андрій Захаров з'ясував, що дитина на популярному у соцмережах знімку — син завідувача відділу богослужбових книг видавництва Московської патріархії Івана Нефьодова.

На підтвердження цієї інформації розслідувач представив ще дві фотографії із цим же хлопчиком. На одному фото його зображено разом із сім’єю, у тому числі з батьком Іваном Нефьодовим:

На іншому фото дитина позує у стихарі (богослужбовому вбранні) у компанії інших дітей:

Також є ще одне фото за 22 червня 2015 року – з покладання квітів до Могили Невідомого Солдата кліриками РПЦ:

Хлопчик-Путін справа

Резюмуємо, що хлопчик на фото, опубліковане російським політиком Костянтином Боровим, не має жодного стосунку ні до Путіна, ні до Кабаєвої. Але, на жаль, має стосунки із церковною "пропагандистською машиною".

Путін та Аліна Кабаєва

Скільки дітей у Путіна

Видання Wall Street Journal повідомляло, що у пари троє дітей: одного Кабаєва народила у Швейцарії 2015 року, а двох інших близнюків — у Москві 2019 року. У вересні ЗМІ з’ясували, як звати синів Володимира Путіна та чим вони займаються.