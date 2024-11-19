Росіяни намагалися розігнати фейк про свій удар по Сумах, але їх підловили на безглуздій брехні (фото)

В Україні спростували чергову брехню ворога

Росіяни спробували безглуздо виправдатися за військовий злочин, який вони скоїли в Сумах, обстрілявши житловий будинок. Вони звинуватили Україну у фейках, але їхня брехня була швидко розвіяна.

Підловив росіян на брехні Telegram-канал "Полковник ГШ". Він опублікував скріншоти постів, де російські пропагандисти намагаються видати уламки своїх ракет за фейки. Вони аргументують це тим, що маркування на них нібито має сумнівну якість. Мовляв, цифри на деталі ракет наносять нібито виключно за допомогою заводського штампування.

Однак, як зазначає "Полковник ГШ", "коряві цифри", про які вони пишуть, — це російський ГОСТ. Справа в тому, що справді маркування на різних російських ракетах може мати різний вигляд. Все через те, що в РФ використовується 3 види технології нанесення маркування: ударний, гравірування та травлення.

"Тут деякі св***и намагаються виправдати воєнні злочини армії рф, проте вони не знайомі з своїм же ГОСТ який визначає методи і способи маркування номерів та індексів на виробах.", — пише він.

На підтвердження своїх слів автор публікує скріншот з російських документів, а також приклади маркування різними способами, які доводять, що ракета в Сумах — російська.

Нагадаємо, що в результаті удару по Сумах станом на ранок 18 листопада кількість постраждалих досягла 89 осіб. Загинуло 11 людей, 2 з них – діти.

Раніше ми писали про те, що кількість жертв російського удару у Глухові продовжує зростати.