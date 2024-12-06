Не забувають сказати "дякую". Сирський та воїни ЗСУ звернулись до українців у своє свято

Особливо важливого значення це свято набуло під час російсько-української війни

У п'ятницю, 6 грудня, в Україні відзначають велике і важливе свято — День збройних сил України. Воно присвячене військовим, які служать в українській армії та захищають нашу країну від російських загарбників. З цієї нагоди бійці ЗСУ записали щемливе відео подяки для всіх, хто їм допомагає та чекає в тилу.

Відповідним відео поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На опублікованих кадрах декілька бійців записали звернення до своїх родин та всіх небайдужих.

"У День Збройних Сил України ми хочемо сказати дякую Вам, нашим рідним, які чекають і вірять у нас, волонтерам і тим, хто допомагає справами та серцем, тим, хто виготовляє зброю, якою ми нищимо окупанта, лікарям і рятувальникам, які витягають нас із пекла, тим, хто віддав своє життя за Україну. Ми не забудемо. Ми здолаємо ворога", — йдеться у повідомленні.

День ЗСУ — що відомо

День Збройних Сил України (День ЗСУ) — це щорічне свято, яке відзначається 6 грудня. Це особливий день вшанування та підтримки українських військовослужбовців, які захищають незалежність і суверенітет України.

Особливо важливого значення це свято набуло під час російсько-української війни, коли українські військові щоденно демонструють героїзм, мужність і відданість своїй державі.

6 грудня 1991 року ухвалили два закони – "Закон України про оборону" і "Закон України про Збройні сили". Від цього моменту почався відлік історії ЗСУ. За дивним збігом обставин ця дата співпала із початком Першого зимового походу армії УНР у 1919 році.

Збройні сили України складаються з керівного органу – Генштабу та трьох видів збройних сил – сухопутні, повітряні, морські, а ще окремих родів військ, які не входять до згаданих видів збройних сил та допоміжних підрозділів:

сухопутні війська;

повітряні сили;

військово-морські сили;

десантно-штурмові війська;

сили спеціальних операцій;

сили територіальної оборони;

сили безпілотних систем Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" опублікував яскраві листівки для привітань із Днем ЗСУ.