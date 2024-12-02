Зеленський заявив, що в армії зараз немає сил для звільнення окупованих територій Росії

Війна увійшла у "складний період"

Україна не має достатньо військової потужності для силового звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом. Керівництво держави шукає дипломатичні шляхи повернення частини захоплених земель після вступу до НАТО.

Підтримка партнерів наразі не відповідає потребам України для ведення активних бойових дій. Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю японському інформаційному агентству Kyodo News.

"Нашій армії бракує сил для цього. Це правда. Ми маємо знайти дипломатичні рішення", — наголосив Президент. Водночас він підкреслив, що такі кроки можливі лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною, щоб запобігти новій агресії з боку Росії.

Видання пише, що за словами глави держави, війна увійшла у "складний період". Зеленський високо оцінив допомогу Японії, США, Південної Кореї та європейських країн, які надають підтримку Україні та запроваджують санкції проти Росії. Проте він наголосив на необхідності посилення допомоги для зміцнення обороноздатності України.

Президент також звернув увагу на присутність північнокорейських військових на території РФ. За наявними даними, близько 12 тисяч солдатів КНДР перебувають у Курській області. Зеленський прогнозує, що Путін використовуватиме їх як "гарматне м'ясо" для зменшення втрат російської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський готовий зупинити війну в обмін на членство в НАТО. Мова йде про "гарячу фазу" війни.