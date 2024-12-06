Не забывают сказать "спасибо". Сырский и воины ВСУ обратились к украинцам в свой праздник

Особенно важное значение этот праздник приобрел во время русско-украинской войны

В пятницу, 6 декабря, в Украине отмечают большой и важный праздник — День вооруженных сил Украины. Он посвящен военным, которые служат в украинской армии и защищают нашу страну от российских захватчиков. По этому случаю бойцы ВСУ записали щемящее видео благодарности для всех, кто им помогает и ждет в тылу.

Соответствующим видео поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На опубликованных кадрах несколько бойцов записали обращение к своим семьям и всем неравнодушным.

"В День Вооруженных Сил Украины мы хотим сказать спасибо Вам, нашим родным, которые ждут и верят в нас, волонтерам и тем, кто помогает делами и сердцем, тем, кто производит оружие, которым мы уничтожаем оккупанта, врачам и спасателям, которые вытаскивают нас из ада, тем, кто отдал свою жизнь за Украину. Мы не забудем. Мы одолеем врага", — говорится в сообщении.

День ВСУ — что известно

День Вооруженных Сил Украины (День ВСУ) — это ежегодный праздник, который отмечается 6 декабря. Это особый день чествования и поддержки украинских военнослужащих, которые защищают независимость и суверенитет Украины.

Особенно важное значение этот праздник приобрел во время российско-украинской войны, когда украинские военные ежедневно демонстрируют героизм, мужество и преданность своему государству.

6 декабря 1991 года приняли два закона — "Закон Украины об обороне" и "Закон Украины о Вооруженных силах". С этого момента начался отсчет истории ВСУ. По странному стечению обстоятельств эта дата совпала с началом Первого зимнего похода армии УНР в 1919 году.

Вооруженные силы Украины состоят из руководящего органа — Генштаба и трех видов вооруженных сил — сухопутные, воздушные, морские, а еще отдельных родов войск, которые не входят в упомянутые виды вооруженных сил и вспомогательных подразделений: