Навіщо Путін погрожує бити "Орєшніком": Зеленський назвав причину

Росія та її президент роблять все, щоб війна не закінчувалася

Президент Росії Володимир Путін продовжує залякувати Україну та весь світ своєю ракетою "Орєшнік". Йому не потрібне закінчення війни, він хоче, щоб вона тривала.

Про це у своєму зверненні 28 листопада заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, очільник Кремля буде пробувати вплинути на новообраного президента США Дональда Трампа.

Президент Росії прагне не дати Трампу закінчити війну після інавгурації, заявив Зеленський.

"Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії", — заявив президент України.

До тієї тисячі ракет, які вже били по території України, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Ймовірно, йдеться не лише про "Орєшнік", а й про "Калібри", а також ракети з касетними боєприпасами.

Володимир Зеленський вкотре закликав громадян України не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у сховищі до відбою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Росії заявили про наявність у їхньому розпорядженні "суперзброї". Однак навіть у z-спільноті такі повідомлення прийняли з часткою скептицизму.