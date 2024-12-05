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Не мільйон на рік. Відома волонтерка пояснила, скільки дронів потрібно ЗСУ

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Мільйон дронів ЗСУ можуть витратити за півтора місяця Новина оновлена 05 грудня 2024, 12:01
Мільйон дронів ЗСУ можуть витратити за півтора місяця. Фото Фонд "Повернись живим"

Держава поки не може задовольнити зрослий запит по безпілотники

Попри постійні оголошення волонтерів про збори коштів на купівлю дронів для ЗСУ, їх бракує на фронті через високі темпи витрачання. А ще, окрім FPV, військовим потрібні DJI Mavic, розвідувальні літаки, камікадзе тощо.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона пояснила, скільки саме безпілотників потрібні українській армії.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

За її словами, зараз на фронті значно більше дронів, закуплених за державний кошт.

— Волонтерськими дронами ти не витягнеш війну такого масштабу, — каже засновниця "Victory Drones". — Може здатися, що волонтерських більше, тому що постійно є збори в соцмережах, але станом на кінець 2024-го року держава купляє в значних кількостях, повірте мені. Чому їх не вистачає? Бо така динаміка війни. Нам треба вже не мільйон дронів, нам треба мільйони і мільйони дронів.

Марія Берлінська навела приклад розрахунків:

— Один FPV-екіпаж використовує в середньому по п'ять дронів на день. Насправді буває і більше. І необов'язково, що в ціль потрапляє кожен дрон. Іноді на танк потрібно і 10 дронів. В країні, припустимо, п’ять тисяч фахівців FPV. Не менше. Тільки ми підготували у "Victory drones" чотири тисячі. П’ять тисяч фахівців помножити на п’ять дронів, виходить, на день потрібно 25 тисяч дронів. За десять днів 250 тисяч. За 40 днів – мільйон. Орієнтовно за півтора місяці вже потрібен мільйон FPV. А це тільки FPV дрони.

Нам ще потрібні "мавіки", розвідувальні літаки, камікадзе і багато іншого. Наземні роботизовані комплекси однозначно будуть виходити все більше і більше на передній план. Я до того, що держава однозначно зараз купляє значно більше, аніж волонтери всі разом, але держава поки не може задовольнити настільки великий запит, — наголошує відома волонтерка.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що виробничі можливості України суттєво перевищують цифру у мільйон дронів за рік.

Теги:
#Дрони #DJI Mavic Pro #FPV-дрон #Марія Берлінська