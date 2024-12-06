"Золоту зірку" Героя отримав у 64: в ССО служить військовий, на рахунку якого десятки окупантів (фото)

Віктор Ільчун розпочинав воювати добровольцем

Звання Героя України та "Золоту зірку" в листопаді отримав сержант Віктор Ільчун. На рахунку військового з Сил спеціальних операцій чимало складних завдань. Одне з них — ліквідація на Харківщині на окупованій території ставленика росіян Євгена Юнакова. Автомобіль з поплічником окупантів злетів у повітря біля місцевої адміністрації.

Нагороду герою вручив президент Володимир Зеленський. На сайті Офісу президента зазначається, що ліквідація колаборанта на Харківщині — далеко не єдина операція. В Запорізькій області Віктор Всеволодович виконував завдання та підірвав ділянку залізниці. Завдяки цьому російський бронепоїзд зійшов з рейок. Зазначається, що на підмогу прилетів ворожий гелікоптер Мі-8, який був знищений разом із солдатами. Також на рахунку Віктора Ільчуна — 11 окупантів в підірваному "Уралі", місце цього завдання не повідомляється.

Віктор Ільчун

Віктор Всеволодович народився у 1960 році. Український патріот, учасник ВО "Свобода". На фронт прийшов з перших днів війни добровольцем. Отримав в цьому статусі нагороду — орден "За мужність" ІІІ ступеня. Віктор Ільчун не по чутках знає, на що здатні російські окупанти. Чоловік пережив полон.

Віктор Ільчун

Нагорода для Героя

"Наш "Батя"! Ільчун Віктор Всеволодович — Герой України — Золота зірка! …До сліз.. Абсолютно заслужено! Дякую, друже, за всі виконані задачі для перемоги України! Пишаюсь дружбою!", — пише у соцмережі Лариса Покальчук.

Раніше "Телеграф" поспілкувався з Героєм України Віталієм Литвином. Про ситуацію на фронті, бійців КНДР на боці Росії, Трампа та сенс війни — велике інтерв’ю з бійцем.