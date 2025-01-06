"Динамо" на зборі в Туреччині: розклад, трансляції та результати матчів

Біло-сині зіграють 4 матчі у Туреччині

Київське "Динамо" у повному складі вирушило на зимовий навчально-тренувальний збір, який команда проводить у Туреччині. Біло-сині провалили єврокубкову кампанію, проте йдуть першими у чемпіонаті України.

Підопічні Олександра Шовковського проведуть 4 спаринги на зборі в Туреччині. Про це повідомляє "Телеграф". Трансляції будуть додані у цій статті ближче до початку ігор.

Розклад, трансляції та результати контрольних матчів "Динамо" на зборі в Туреччині (оновлюється)

10 січня – "Динамо" – "Магдебург" (Німеччина)

12 січня – Динамо – ФКСБ (Румунія)

13 січня – "Динамо" – "Відзев" (Лодзь, Польща)

16 січня — Динамо — ЦСКА 1948 (Болгарія)

Склад "Динамо" на збір у Туреччині

Склад "Динамо" Київ на зимовий збір у Туреччині

Нагадаємо, київський клуб провалив першу частину у єврокубках. За підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок та достроково припинило боротьбу за плей-оф. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі кияни не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі столичний клуб зазнав поразки від "Вікторії" (1:2), а у 6-му поступився "Реалу Сосьєдаду" (0:3).