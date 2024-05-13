Командувати Сухопутними військами призначили легендарного генерала: чим відомий Михайло Драпатий

У травні 2014 року увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників

У п'ятницю, 29 листопада, Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ України. До цього його він займав посаду командувача ОТУВ "Харків".

Про це повідомив глава держави у Телеграм. "Телеграф" розповідає, що про нього відомо.

Михайло Драпатий

Михайло Драпатий є колишнім командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади. Він у травні 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.

У 2014 році він вступив до Національного університету оборони України. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 — командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання — полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році. У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

У травні 2024 року на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.