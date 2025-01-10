Скромний пам’ятник на сімейній могилі: як виглядає місце поховання найспокійнішого актора СРСР Державіна

Могила артиста знаходиться на Новодівочому кладовищі

Михайло Михайлович Державін був відомим радянським та російським актором театру і кіно, який здобув популярність завдяки своїм комедійним ролям та участі в телевізійних програмах. Його називали найспокійнішим та найзатишнішим актором.

У 1989 році він став народним артистом РРФСР. В Україні він став відомим завдяки ролям у фільмах "Сон" — кінострічка, присвячена Т. Шевченку, та "На Київському напрямку". "Телеграф" у день річниці смерті актора, вирішив пригадати, як виглядає могила Михайла Державіна.

Михайло Державін — що відомо

Артист народився у 1936 році у Москві. Його батько був народним артистом РРФСР та провідним актором театру Вахтангова. Навчався Михайло Михайлович у театральному училищі імені Щукіна, а згодом працював у Московському театрі сатири, з чого й почалася його кар’єра.

Михайло Державін знявся в багатьох популярних радянських фільмах, серед яких "Троє в човні, не рахуючи собаки" (1979), "Моя морячка" (1990) та інші. Його ролі завжди вирізнялися гумором, теплотою та легкістю, за що й артист отримав негласне звання найзатишнішого та найспокійнішого актора у СРСР.

Найбільшу популярність Державін здобув завдяки участі в сатиричній телепередачі "Кабачок 13 стільців", де він виконував роль пана Ведучого разом із Олександром Ширвиндтом. Передача була надзвичайно популярною у 1970-х роках і стала своєрідною візитною карткою актора.

Природний шарм актора, легкий гумор і його доброта дозволили йому стати впізнаваним і улюбленим серед мільйонів глядачів. Державін умів створювати атмосферу тепла й радості в кожному своєму виступі.

Від чого помер Михайло Державін

Артиста не стало 10 січня 2018 року. Він помер у лікарні, де лежав з грудня 2017. Влітку цього ж року у нього стався інфаркт, також актор мав проблеми з тиском. Тривалий час Державін хворів. Прощання із актором відбулося у Театрі сатири.

Могила Михайла Державіна

Михайло Державін похований на Новодівичому цвинтарі у Москві, разом із батьком. Це одне з найвідоміших і найпрестижніших кладовищ Росії.

Під час похорону на могилі було встановлено хрест, а згодом — сімейний пам'ятник з іменами батька Михайла Михайловича — Михайла Степановича, мами — Іраїди Іванівни, та сестри — Тетяни Іванівни та датами їхнього народження та смерті.

Хрест, який було встановлено Михайлу Михайловичу Державіну, і досі знаходиться позаду чорного постаменту на сімейній могилі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає пам’ятник кумиру СРСР та серцеїду Абдулову. Він прославився завдяки фільмам "Звичайне диво" та "Чародії", похований на Ваганьківському цвинтарі.