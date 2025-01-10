У Києві кота VIP-породи продають за 100 тисяч гривень (фото)

Батьки котика привезені з Іспанії

В Києві продають породистого кота за майже 3 тисячі доларів. Раніше ми вже розповідали про собаку, яка коштує три тисячі євро.

Про це стало відомо з оголошення на популярній українській онлайн-платформі. Кошеня називають Спіритом.

Там вказано, що це порада Мейн-кун. Коштує така тварина 2500 тис доларів (105 714,60 грн).

"Малюк дуже швидкий в іграх, але водночас велелюбний, він стане справжньою окрасою вашої родини та дому. Котик з повним пакетом документів", — йдеться в описі до оголошення.

Там запевнили, що батьки котика привезені з Іспанії. Власники переконані, що таких кошенят практично немає в Україні.

Мейн-кун — що відомо

Мейн-куни — одна з найстаріших природних порід Північної Америки, яка йде зі штату Мейн. Ці величні коти відомі своїми виражаючими розмірами та дружнім характером.

Зовнішність:

Дорослі самці можуть важити до 12 кг. Довге, м'яке хутро з водовідштовхувальним ефектом. Характерні китиці на вухах як у рисі. Довгий пухнастий хвіст. Різноманітні забарвлення, окрім колорпойнту.

Вони лагідні та терплячі. Відмінно ладнають з дітьми та іншими тваринами. Дуже розумні та кмітливі. Грайливі навіть у дорослому віці. Не нав'язливі, але люблять компанію людей

За розмірами можуть конкурувати з маленькими собаками. Мають особливий "трель" у голосі замість звичайного нявкання. Дуже люблять воду, на відміну від недоліків котів. Повністю дозрівають лише до 3-5 років

Мейн-куни стали популярними домашніми улюбленцями завдяки своїй унікальній зовнішності та чудовому характеру, поєднуючи в собі величність дикої кішки з ніжністю домашнього улюбленця.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають собаку із незвичайним забарвленням за ціною машини.