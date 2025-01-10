Детектив НАБУ незаконно перейшов кордон і втік до Румунії, — ЗМІ

Керівництво НАБУ не коментувало цю ситуацію

Детектив Національного антикорупційного бюро Тімур Аршавін утік з України до Румунії. У жовтні 2024 року він перетнув кордон поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався.

Про це повідомляє телеграм-канал Инсайдер UA з посиланням на власні джерела. Також у facebook-групах колишніх румунських прикордонників пишуть про багатьох утікачів-ухилянтів з України, в тому числі з правоохоронних органів.

В одному з таких пабліків згадується й Аршавін. Ця інформація підтвердилася також завдяки соцмережам і деклараціям, які у детективів НАБУ є відкритими.

Наразі керівництво НАБУ не коментувало цю ситуацію, яка може виглядати чи то як деградація антикорупційного органу, чи як державна зрада.

"Хтозна, може, завтра Аршавін роздаватиме інтервʼю росіянам, як колись прикордонник із Закарпаття, який восени 2023 року втік до Угорщини та виявився агентом російських спецслужб. Чи, може, детектив Аршавін відбув у довготривале європейське відрядження з дозволу роботодавця? Що взагалі за безлад коїться в НАБУ і чому звідти тікають люди?" — пише Инсайдер UA.