Перед ініціюванням заборони транзиту російської нафти Порошенко має понести відповідальність за відчужений нафтопровід — експерт

Народний депутат Петро Порошенко, перед тим як ініціювати зупинку транзиту російської нафти через Україну, має понести кримінальну відповідальність за незаконно відчужений раніше в України нафтопровід. Про це пише політичний експерт Петро Олещук.

"Порошенко вимагає зупинити транзит роснафти, хоча сам ще не відповів за нафтопродуктопровід, який разом з Медведчуком і росіянами віджали в України. Лідер "Євросолідарності" змусив усю свою фракцію у Верховній Раді зареєструвати проєкт закону про заборону транзиту російської нафти Україною під час воєнного стану. У фракції намагались пояснити Петру Олексійовичу, що цю тему краще не підіймати, поки тривають кримінальні справи по "трубі Медведчука". Але він не погодився", — пише політичний експерт Петро Олещук.

За інформацією яку наводить Олещук, згадуючи публікацію видання "Дзеркало тижня", Порошенко з Медведчуком через росіян незаконно привласнили нафтопровід "Самара — Західний напрямок" у 2016 році. Тоді, за словами журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, труба була своєрідним бартером між Путіним та Порошенком:

"У цей період в розмовах Медведчука лунали тези, які можуть пояснити мотивацію того, кого в розмовах називають "наш головний". Трубу планували обміняти на якийсь завод, який Росія націоналізувала. Редакція має обґрунтоване припущення, що йдеться про націоналізований окупаційною владою Криму Севастопольський морський завод, який раніше належав структурам Петра Порошенка", — зазначається у матеріалі.

Як відомо, у 2023 році Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок".

Цей актив загальновідомий, як "труба Медведчука". Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".

Фонд державного майна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року.