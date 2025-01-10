Дружина футболіста збірної України похвалилася ідеальною фігурою на курорті (фото)

Дівчина відпочиває неподалік роботи чоловіка

Дружина форварда збірної України та грецького "Олімпіакоса" Романа Яремчука Христина блиснула фігурою на відпочинку. Після завершення минулого сезону Роман залишив "Валенсію" та продовжив кар’єру в Греції.

Відповідні знімки дружина нападника розмістила на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геолокації, дівчина відпочивала у Гліфаді (Греція).

На знімках Христина позує у чорному бікіні, яке підкреслює її фігуру. Красуня доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Христина Яремчук

Роман та Христина одружилися у 2017 році. Пара виховує сина, який народився у 2019 році.

Родина Романчуків

Зазначимо, 29-річний Яремчук ніяк не може закріпитись в основі нового клубу. Форвард забив лише один гол у 12 матчах за грецьку команду у поточній кампанії.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. До речі, Роман зіграв ключову роль у тому, щоб команда не вилетіла до дивізіону С. На його рахунку переможний гол у матчі останнього туру проти Албанії (2:1).