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Дружина футболіста збірної України похвалилася ідеальною фігурою на курорті (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Роман та Христина Яремчуки Новина оновлена 10 січня 2025, 17:03
Роман та Христина Яремчуки. Фото instagram.com/ya_christinchik

Дівчина відпочиває неподалік роботи чоловіка

Дружина форварда збірної України та грецького "Олімпіакоса" Романа Яремчука Христина блиснула фігурою на відпочинку. Після завершення минулого сезону Роман залишив "Валенсію" та продовжив кар’єру в Греції.

Відповідні знімки дружина нападника розмістила на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геолокації, дівчина відпочивала у Гліфаді (Греція).

На знімках Христина позує у чорному бікіні, яке підкреслює її фігуру. Красуня доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Христина Яремчук
Христина Яремчук

Роман та Христина одружилися у 2017 році. Пара виховує сина, який народився у 2019 році.

Родина Романчуків
Родина Романчуків

Зазначимо, 29-річний Яремчук ніяк не може закріпитись в основі нового клубу. Форвард забив лише один гол у 12 матчах за грецьку команду у поточній кампанії.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. До речі, Роман зіграв ключову роль у тому, щоб команда не вилетіла до дивізіону С. На його рахунку переможний гол у матчі останнього туру проти Албанії (2:1).

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Олімпіакос #Роман Яремчук