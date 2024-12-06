"Золотую звезду" Героя получил в 64: в ССО служит военный, на счету которого десятки окупантов (фото)

Виктор Ильчун начинал воевать добровольцем

Звание Героя Украины и "Золотую звезду" в ноябре получил сержант Виктор Ильчун. На счету военного из Сил особых операций много сложных задач. Один из них — ликвидация на Харьковщине на оккупированной территории ставленника россиян Евгения Юнакова. Автомобиль с приспешником оккупантов взлетел на воздух возле местной администрации.

Награду герою вручил президент Владимир Зеленский. На сайте Офиса президента отмечается, что ликвидация коллаборанта в Харьковской области — далеко не единственная операция. В Запорожской области Виктор Всеволодович выполнял задачу и взорвал участок железной дороги. Благодаря этому российский бронепоезд сошел с рельсов. Отмечается, что на помощь прилетел вражеский вертолет Ми-8, который был уничтожен вместе с солдатами. Также на счету Виктора Ильчуна — 11 окупантов в подорванном "Урале", место этой задачи не сообщается.

Виктор Ильчун

Виктор Всеволодович родился в 1960 году. Украинский патриот, участник ВО "Свобода". На фронт пришел с первых дней войны добровольцем. Получил в этом статусе награду — орден "За мужество" ІІІ степени. Виктор Ильчун не понаслышке знает, на что способны российские оккупанты. Мужчина пережил плен.

Виктор Ильчун

Награда для Героя

"Наш "Батя"! Ильчун Виктор Всеволодович — Герой Украины — Золотая звезда! …До слез.. Абсолютно заслуженно! Спасибо, дружище, за все выполненные задачи для победы Украины! Горжусь дружбой!", — пишет в соцсети Лариса Покальчук.

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