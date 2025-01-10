США ввели нові санкції проти Росії: під ударом опинилася нафтопромисловість

Санкції зачеплять цілу низку фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським експортом нафти

Влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили і танкери, які займаються перевезенням нафти.

Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США. Під ударом виявилася ціла низка фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з російським експортом нафти.

Серед них — компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпром Нєфть", "Сургутнєфтєгаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Крім того, під санкціями опинилися:

гендиректор "Росатому" Сергій Лихачов;

син співвласника "Лукойлу" Вагіта Алекперова Юсуф;

заступники міністра енергетики РФ Роман Маршавін та Едуард Шереметцев;

голова "Зарубєжнєфті" Сергій Кудряшов;

голова "Газпром нєфті" Олександр Дюков;

понад 100 танкерів, які Росія використовує для транспортування нафти до інших країн.

З 27 лютого цього року США також забороняють своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги у Росії.

На нові санкції проти Росії відреагував голова офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що санкції охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору Росії, які прямо чи опосередковано забезпечують фінансування військової машини.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Росія почала втрачати зовнішньополітичний вплив. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний аналітик Ігор Тишкевич.