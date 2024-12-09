У ЗСУ розповіли, скільки офіцерів стали генералами з початку широкомасштабного вторгнення

Майже таку ж кількість генералів звільнили зі служби

В Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії 50 старших офіцерів Збройних Сил отримали генеральські звання. До цього числа також входять і офіцери Військово-морських Сил, які отримали адміральські звання.

Про це йдеться у відповіді Головного управління комунікацій Збройних Сил України на журналістський запит "Телеграфу". Там уточнили, що мова йде за період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року.

Крім того, в Головному управлінні повідомили, скільки генералів (адміралів) було звільнено з військової служби в запас за станом здоров'я з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року. Ця кількість становить 42 особи.

Варто зазначити, що у ЗСУ розрізняють наступні генеральські звання:

бригадний генерал (командор для ВМС ЗСУ);

генерал-майор (контрадмірал для ВМС ЗСУ);

генерал-лейтенант (віцеадмірал для ВМС ЗСУ);

генерал (адмірал для ВМС ЗСУ).

Нагадаємо, 29 листопада президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого. Також заступником головнокомандувача ЗСУ було призначено командира 95 окремої десантно-штурмової бригади полковника Олега Апостола.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни повторно оголосили у розшук Драпатого. Це сталося відразу після того, як його призначили на посаду командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Харків".