Морські дрони ЗСУ ефектно спалили газові платформи росіян у Чорному морі (відео)

Полювання на ворога в Чорному морі продовжується

Морські дрони ВМС України атакували захоплені російськими військами газові платформи біля тимчасово окупованого Криму. Було завдано кілька прицільних ударів і внаслідок добре спланованої атаки вдалося знищити системи спостереження супротивника.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив командувач Військово-морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа. За його словами, "полювання на ворога в Чорному морі триває".

Так, біля узбережжя тимчасово окупованого Криму ВМС України атакували за допомогою безпілотних морських дронів захоплені росіянами газові платформи. Внаслідок спецоперації було знищено системи спостереження противника.

"Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Окупанти не залишаться на нашій території — дістанемо їх скрізь", — написав Неїжпапа.

Дане відео також прокоментував блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він наголосив, що це не перший такий випадок.

Робота над інтеграцією безпілотних систем з безекіпажними ведеться давно, а FPV має ще величезний нерозкритий потенціал.

Нагадаємо, Українські ATACMS знищили російську установку за 100 млн доларів, яка може виявляти та перехоплювати повітряні цілі. Українські військові вдарили по ній балістичними ракетами ATACMS.

Військові не уточнили, де і коли сталася поразка російської станції радіолокації. Однак відомо, що ця операція допомогла створити сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що розвідники ГУР знищили новітню російську антидронову станцію радіо "Реп’ях". Іронія полягає в тому, що удару по ній було завдано саме дроном.