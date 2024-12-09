В ВСУ рассказали, сколько офицеров стали генералами с начала широкомасштабного вторжения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 864
Почти такое же количество генералов уволили со службы
В Украине с начала широкомасштабного вторжения России 50 старших офицеров Вооруженных Сил получили генеральские звания. В это число также входят и офицеры Военно-морских Сил, получившие адмиральские звания.
Об этом говорится в ответе Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины на журналистский запрос "Телеграфа". Там уточнили, что речь идет о периоде с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года.
Кроме того, в Главном управлении сообщили, сколько генералов (адмиралов) было уволено с военной службы в запас по состоянию здоровья с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года. Это количество составляет 42 человека.
Следует отметить, что в ВСУ различают следующие генеральские звания:
- бригадный генерал (командор для ВМС ВСУ);
- генерал-майор (контрадмирал для ВМС ВСУ);
- генерал-лейтенант (вицеадмирал для ВМС ВСУ);
- генерал (адмирал для ВМС ВСУ).
Напомним, 29 ноября президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого. Также заместителем главнокомандующего ВСУ был назначен командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Олег Апостол.
Ранее "Телеграф" писал, что россияне повторно объявили в розыск Драпатого. Это произошло сразу после того, как его назначили на должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Харьков".