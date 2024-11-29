Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що про нього відомо

Він добре себе проявив на попередній посаді у війську

У п'ятницю, 29 листопада, новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Своїм рішенням він поділився у Телеграм.

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, заступником головнокомандувача стане Олег Апостол. На початку цього року він отримав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

"Полковник Олег Апостол — досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Драпатий відомий насамперед завдяки відео прориву українських військ до Маріуполя у 2014 році, коли російські маріонетки спробували захопити будівлю міської поліції.

У 2021 році посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс вручила йому меч королеви як кращого випускника Інституту державного військового управління при Університеті оборони України.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни повторно оголосили у розшук бригадного генерала ЗСУ Михайла Драпатого. Це сталося відразу після того, як його призначили на посаду командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Харків".