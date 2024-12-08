Зеленський розкрив деталі перемовин з Трампом та озвучив втрати ЗСУ

Політики зустрілися у Парижі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Франції з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у Telegram. У ході зустрічі політики обговорили важливі питання — від російсько-української війни до ситуації у світі, зокрема на Близькому сході та Корейському півострові.

Також президент України озвучив втрати Сил оборони, починаючи з 24 лютого 2022 року. За його словами, з початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисяч військових загиблими, ще 370 тисяч отримали поранення.

Крім того, приблизно 50% поранених українських захисників повертаються в стрій, а деякі отримують повторні поранення, зазначив президент. Водночас Росія станом на сьогоднішній день втратила понад 750 тисяч осіб: з них — 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч пораненими.

"Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас", — заявив Зеленський.

Не забув глава держави і про українців, які перебувають в російському полоні. З 24 лютого 2022 року Україні вдалося повернути 3935 людей. З них 3767 осіб – це військові, а 168 – цивільні. На окупованих територіях залишаються щонайменше кілька мільйонів людей: найважче повернути з Росії дітей.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним", — заявив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський хоче укласти угоду щодо війни.