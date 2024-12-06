Надолужили відставання у дронах. Волонтерка пояснила, де ще росіяни випередили ЗСУ

Українці навчилися "сліпити" російські розвідувальні дрони, однак ворог працює над розширенням виробництва

На початку вторгнення в Україну російські війська відставали від ЗСУ у підготовці операторів і тактиці використання дронів, однак наприкінці третього року війни ситуація змінюється на користь агресора. Ворог починає використовувати нові технології і тут вже ми опинилися в ролі наздоганяючих.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона пояснила, чому вдома варто поставити симулятор управління FPV-дроном.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

За її словами, у росіян дуже непогано було з розвідувальними дронами Zala, SuperCam та "Орлан" з радіусом дії понад 100 кілометрів.

— Зараз ми трошки їх "осліпили", завдяки нашим FPV-майстрам. Але все одно вони працюють над тим, щоб масштабуватись. Дуже непогано у них все з ударними дронами. Ми знаємо, скільки шкоди принесли ті самі "Ланцети". Дрони на оптоволокні зараз виготовляються ними все більше і більше, — каже волонтерка.

Вона додає, що станом на кінець 2024 року ми відстаємо. Є у росіян просування в наземних роботизованих комплексах і підготовці особового складу.

— Якщо на початку вторгнення вони відставали по підготовці, то зараз вони надолужують. Я говорю це не для того, щоб хтось панікував і думав, що все пропало. Я говорю це до того, що у нас ще є час підготуватися. Я би дуже рекомендувала нашим читачам не полінуватися і поставити вдома симулятор та літати на FPV-дронах. Це корисно, — каже Марія Берлінська.

Торкнувшись проекту "Народний FPV", який багато критикували за ідею складання дронів на кухні, вона зауважила:

— Нема значення, де дрон зроблений: на кухні під Житомиром чи на заводі в Китаї або в Україні. Важливо, що він відтестований і може якісно вразити ворога. Якщо це відповідає цим параметрам, то він має право на життя на фронті. Однак це не замінить промислове виробництво, стандартизацію і уніфікацію.

Раніше засновниця "Victory Drones" пояснила "Телеграфу", скільки ЗСУ потрібно дронів на рік.