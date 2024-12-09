Стало відомо, скільки генералів звільнились із ЗСУ за станом здоров'я від початку війни

А 50 старших офіцерів Збройних Сил отримали генеральські звання

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з військової служби у Збройних Силах було звільнено 42 генералів (адміралів). Вони пішли за станом здоров'я.

Про це йдеться у відповіді Головного управління комунікацій Збройних Сил України на журналістський запит "Телеграфу". Там уточнили, що мова йде за період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року.

В Головному управлінні повідомили, скільки чоловік стали генералами з початку повномасштабної війни. Мова йде про 50 офіцерів Збройних Сил, які отримали генеральські звання. До цього числа також входять і офіцери Військово-морських Сил, які отримали адміральські звання.

Варто зазначити, що у ЗСУ розрізняють наступні генеральські звання:

бригадний генерал (командор для ВМС ЗСУ);

генерал-майор (контрадмірал для ВМС ЗСУ);

генерал-лейтенант (віцеадмірал для ВМС ЗСУ);

генерал (адмірал для ВМС ЗСУ).

Раніше "Телеграф" писав, що очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про свою відставку.