Стало відомо, скільки генералів звільнились із ЗСУ за станом здоров'я від початку війни
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А 50 старших офіцерів Збройних Сил отримали генеральські звання
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з військової служби у Збройних Силах було звільнено 42 генералів (адміралів). Вони пішли за станом здоров'я.
Про це йдеться у відповіді Головного управління комунікацій Збройних Сил України на журналістський запит "Телеграфу". Там уточнили, що мова йде за період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року.
В Головному управлінні повідомили, скільки чоловік стали генералами з початку повномасштабної війни. Мова йде про 50 офіцерів Збройних Сил, які отримали генеральські звання. До цього числа також входять і офіцери Військово-морських Сил, які отримали адміральські звання.
Варто зазначити, що у ЗСУ розрізняють наступні генеральські звання:
- бригадний генерал (командор для ВМС ЗСУ);
- генерал-майор (контрадмірал для ВМС ЗСУ);
- генерал-лейтенант (віцеадмірал для ВМС ЗСУ);
- генерал (адмірал для ВМС ЗСУ).
Раніше "Телеграф" писав, що очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про свою відставку.