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Стало відомо, скільки генералів звільнились із ЗСУ за станом здоров'я від початку війни

Автор
Марина Іщенко
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ЗСУ Новина оновлена 09 грудня 2024, 13:55
ЗСУ. Фото Збройні сили України у Facebook

А 50 старших офіцерів Збройних Сил отримали генеральські звання

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з військової служби у Збройних Силах було звільнено 42 генералів (адміралів). Вони пішли за станом здоров'я.

Про це йдеться у відповіді Головного управління комунікацій Збройних Сил України на журналістський запит "Телеграфу". Там уточнили, що мова йде за період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року.

В Головному управлінні повідомили, скільки чоловік стали генералами з початку повномасштабної війни. Мова йде про 50 офіцерів Збройних Сил, які отримали генеральські звання. До цього числа також входять і офіцери Військово-морських Сил, які отримали адміральські звання.

Варто зазначити, що у ЗСУ розрізняють наступні генеральські звання:

  • бригадний генерал (командор для ВМС ЗСУ);
  • генерал-майор (контрадмірал для ВМС ЗСУ);
  • генерал-лейтенант (віцеадмірал для ВМС ЗСУ);
  • генерал (адмірал для ВМС ЗСУ).

Раніше "Телеграф" писав, що очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про свою відставку.

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#Генерал #ЗСУ