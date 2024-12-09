Стало известно, сколько генералов уволились из ВСУ по состоянию здоровья с начала войны

А 50 старших офицеров Вооруженных Сил получили генеральские звания

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 42 генерала (адмирала) Вооруженных Сил были уволены с военной службы. Они ушли по состоянию здоровья.

Об этом говорится в ответе Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины на журналистский запрос "Телеграфа". Там уточнили, что речь идет за период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года.

Также в Главном управлении сообщили, сколько человек стали генералами с начала полномасштабной войны. Речь идет о 50 офицерах Вооруженных Сил, получивших генеральские звания. В это число также входят и офицеры Военно-Морских Сил, получившие адмиральские звания.

Следует отметить, что в ВСУ различают следующие генеральские звания:

бригадный генерал (командор для ВМС ВСУ);

генерал-майор (контрадмирал для ВМС ВСУ);

генерал-лейтенант (вицеадмирал для ВМС ВСУ);

генерал (адмирал для ВМС ВСУ).

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей отставке.