Чи може заброньований чоловік виїхати з України

Юрист розповів, які документи потрібні

В Україні під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для тих, хто має бронь від мобілізації, є винятки.

Згідно з Правилами перетину державного кордону, заброньовані особи мають право виїжджати з України, але виключно з офіційною метою. Як пояснив адвокат Олексій Панасенко з компанії "Prikhodko&Partners", такі виїзди дозволяються, наприклад, для службових відряджень.

Заброньованим чоловікам, які планують перетин кордону, потрібно мати:

посвідчення особи (це мають бути документи, які підтверджують перебування особи на спеціальному обліку, зокрема, Витяг з Наказу Мінекономіки в порядку, який визначений чинним законодавством, а саме – Постановою Кабінету Міністрів України №194);

документальне підтвердження мети виїзду за кордон.

Крім цього, потрібно обґрунтувати мету перетину кордону відповідними документами:

посвідчення про відрядження;

витяг з наказу;

звернення керівника організації, підприємства, установи до представників Державної прикордонної служби. У зверненні має бути чітко вказано, що особа, яка має бронь, відправляється за кордон для реалізації службових обов’язків.

"За умови наявності вищевказаних документів особи з бронюванням можуть виїхати за кордон. При цьому перетин державного кордону має бути безпосередньо пов'язаний зі службовим відрядженням, а не з розв’язанням своїх особистих питань", — зазначив юрист.

Нагадуємо, що Міністерство економіки України відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників. Вже з 1 грудня 2024 року на порталі "Дія" знову працює сервіс бронювання, і перші підприємства успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями.

Для того, щоб підприємство могло отримати статус критичного, необхідно відповідати кільком вимогам:

Рівень зарплати — середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень за звітний період.

— середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень за звітний період. Відсутність заборгованостей — підприємство не повинно мати боргів перед державним чи місцевим бюджетом за податками та зборами.

У Мінекономіки пояснили, що також є додаткові критерії, яким підприємство має відповідати, щоб забронювати працівників.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна чоловіку за кордоном стати на військовий облік. Юристи пояснили, які є нюанси.