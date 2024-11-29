Кому з чоловіків дозволено виїжджати за кордон у грудні

Для виїзду потрібні певні документи

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до лютого. В цей період чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі держави, однак є громадяни, які за законодавством мають таке право.

Категорії осіб, що мають право на виїзд за кордон, визначені Постановою Кабінету Міністрів України № 57. Закон передбачає, що лише окремі групи військовозобов'язаних можуть перетинати державний кордон на підставі визначених причин і за умови наявності відповідних документів.

Так, у грудні зможуть виїхати за кордон:

особи з інвалідністю – чоловіки з підтвердженою інвалідністю будь-якої групи;

чоловіки, що самостійно виховують дітей – ті, хто має дитину до 18 років або виховує дитину з інвалідністю;

багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю – чоловіки, що доглядають за близькими родичами з інвалідністю І або ІІ групи, або супроводжують їх за кордон;

батьки, чиї діти мають інвалідність або тяжкі захворювання – за наявності відповідних документів;

опікуни людей з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки, виключені з військового обліку за станом здоров’я – за підтвердженням медичних установ;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти – за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки: близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

чоловіки-військовослужбовці, що їдуть на лікування внаслідок поранень на війні – за наявності висновку про необхідність направлення на лікування та листа Міністерства охорони здоровʼя;

чоловіки, що постійно проживають за кордоном – за наявності штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання (у разі, якщо виїжджають вперше) або штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки або довідки про перебування особи на постійному консульському обліку у закордонній дипломатичній установі України.

Варто зазначити, що робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.

Інші громадяни, що мають право виїзду за кордон:

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил або інших утворених відповідно до законів України військових формувань

водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

працівники підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці;

спортсмени, які включені в установленому порядку до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

тренери зі складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів;

спортивні судді та фахівці, що забезпечують, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль за підготовкою спортсменів;

спортсмени, тренери, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, осіб, що забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження;

громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах;

громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, що належать до авіаційного персоналу, є державними інспекторами з безпеки авіації або особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби, та працівниками Державного авіаційного підприємства "Україна", якщо вони прямують для роботи (виконання службових обов’язків) за кордоном або тренажерної підготовки;

студенти або курсанти закладів освіти України, які прямують для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи;

громадяни України, які є працівниками дипломатичної служби та направляються у службове або довготермінове відрядження, і членів їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобуття освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які є учасниками програм освітньої академічної мобільності та прямують на навчання в іноземні заклади освіти.

Кожна з цих категорій повинна мати відповідні документи, що підтверджують причину виїзду, зокрема:

висновки медичних комісій або довідки з місця навчання;

офіційні документи про сімейний стан та батьківство;

дозвіл на гуманітарні перевезення тощо.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку під час перетину кордону. Представники ТЦК можуть бути присутні на пунктах пропуску.