Может ли забронированный мужчина выехать из Украины

Юрист рассказал, какие документы нужны

В Украине во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако для тех, кто имеет бронь от мобилизации, есть исключения.

Согласно Правилам пересечения государственной границы, забронированные лица имеют право выезжать из Украины, но исключительно в официальных целях. Как пояснил адвокат Алексей Панасенко из компании "Prikhodko&Partners", такие выезды разрешаются, например, для служебных командировок.

Забронированным мужчинам, планирующим пересечение границы, нужно иметь:

удостоверение личности (это должны быть документы, подтверждающие пребывание лица на специальном учете, в частности, Выписка из Приказа Минэкономики в порядке, определенном действующим законодательством, а именно – Постановлением Кабинета Министров Украины №194);

документальное подтверждение цели выезда за границу.

Кроме этого, нужно обосновать цель пересечения границы соответствующими документами:

командировочное удостоверение;

выписка из приказа;

обращение руководителя организации, предприятия, учреждения к представителям Государственной пограничной службы. В обращении должно быть четко указано, что лицо, имеющее бронь, отправляется за границу для реализации служебных обязанностей.

"При наличии вышеуказанных документов лица с бронированием могут выехать за границу. При этом пересечение государственной границы должно быть непосредственно связано со служебной командировкой, а не с решением своих личных вопросов", — отметил юрист.

Напомним, что Министерство экономики Украины возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников. Уже с 1 декабря 2024 года на портале "Дия" снова работает сервис бронирования, и первые предприятия успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям.

Для того чтобы предприятие могло получить статус критического, необходимо соответствовать нескольким требованиям:

Уровень зарплаты – средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен за отчетный период.

– средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен за отчетный период. Отсутствие задолженностей – предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по налогам и сборам.

В Минэкономики пояснили, что также есть дополнительные критерии, которым предприятие должно соответствовать, чтобы забронировать работников.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли мужчине за границей стать на воинский учет. Юристы объяснили, какие есть нюансы.