Одній категорії українських чоловіків хочуть дозволити перетинати кордон

Депутати вже працюють над відповідним законопроектом

У Верховній Раді України займаються розробкою законопроекту, який дозволить ще одній категорії чоловіків виїжджати за кордон. Йдеться про студентів іноземних ВНЗ віком від 18 до 24 років.

Про це в ефірі "Новини. Live" заявив депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко. За його словами, для оформлення документів закордоном необхідно стати на консульський облік, як того вимагає закон.

Водночас, Україна має створити всі умови, щоб люди спокійно поверталися назад, зазначив депутат.

"У Раді вже розробляється відповідний законопроект. Якщо вони навчаються за кордоном, то їм треба надати можливість вільно перетинати кордон під час їхнього навчання. Це дасть їм право отримати всі довідки у сервісних центрах та стати на облік згідно закону, щоб його не порушувати", — заявив депутат.

Нагадаємо, попри воєнний стан в Україні, певні категорії чоловіків все ж таки виїжджають за межі держави. Йдеться і про учнів 10-11 класів. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила у коментарі "Телеграфу", що це призведе до підвищення старіння населення України.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків до 25 років має право виїхати за кордон. Це стосується деяких студентів.