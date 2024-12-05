Українські чоловіки за кордоном не можуть замінити чи отримати паспорт: у чому причина

Аргументом є "відсутність технічної можливості"

Державна міграційна служба відмовляє чоловікам віком від 18 до 25 років, які перебувають за кордоном, в оформленні паспортів за відсутності їхнього обліку в Реєстрі призовників.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту. Передає портал "Українські Новини".

Згідно з інформацією Комітету, окремі закордонні підрозділи ДМС не приймають документи для оформлення чи заміни паспорта громадянина України, включно з втраченими чи викраденими документами, у молодих чоловіків без військового обліку. Причиною є "відсутність технічної можливості" передати інформацію до Реєстру призовників.

За офіційними даними МВС, за відповідними зверненнями лише дев’ятьом особам без військового обліку вдалося оформити документи.

Комітет зазначає, що це змушує молодих українців, у яких спливає термін дії закордонного паспорта, звертатися до інших країн для отримання тимчасових документів, оскільки вони не можуть стати на військовий облік і отримати новий паспорт громадянина України чи паспорт для виїзду за кордон, навіть якщо не підлягають мобілізації.

Комітет пропонує створити чіткий і ефективний алгоритм постановки на військовий облік для чоловіків віком 17–25 років, які перебувають за кордоном, та широко поінформувати про нього через засоби масової інформації та соціальні мережі, аби сприяти поверненню української молоді на батьківщину після перемоги у війні з Росією.

Раніше "Телеграф" писав, чи буде мобілізація з 18 років. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин відповів щодо призову 18-річних.