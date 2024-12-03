Підприємства знову можуть отримувати статус критичності та бронювати працівників

Щоб отримати статус, потрібно відповідати декільком вимогам

Міністерство економіки України відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників. Вже з 1 грудня 2024 року на порталі "Дія" знову працює сервіс бронювання, і перші підприємства успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями.

Про це повідомляє пресслужба міністерства. Також зазначається, що критично важливі підприємства подали вже понад 3500 заяв на бронювання 26,7 тисячі працівників.

Для того, щоб підприємство могло отримати статус критичного, необхідно відповідати кільком вимогам:

Рівень зарплати — середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень за звітний період.

— середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень за звітний період. Відсутність заборгованостей — підприємство не повинно мати боргів перед державним чи місцевим бюджетом за податками та зборами.

У Мінекономіки пояснили, що також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує €1,5 млн;

надходження в іноземній валюті перевищують € 32 млн;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія Сіті";

надає послуги зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Після успішного оновлення статусу критичності підприємства отримують можливість бронювати своїх працівників на більш тривалий термін — до 12 місяців.

У Мінекономіки додали, що ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників . Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності.

Нагадуємо, що тепер бронювати працівників підприємства можуть виключно через портал "Дія".

Раніше "Телеграф" писав, що змінилося з 1 грудня для критичних підприємств та військовозобов'язаних українців. Однією з ключових змін, над якою працювало Міністерство цифрової трансформації України, стане цифровізація процесу бронювання.