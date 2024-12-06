Чи можна чоловіку за кордоном стати на військовий облік

Юристи пояснили, які є нюанси

Військовозобов'язані громадяни України мають стояти на військовому обліку. Це стосується і чоловіків, які знаходяться за кордоном.

Процедура взяття на облік передбачає особисту присутність у районному ТЦК та СП. Юристи адвокатської компанії "INSEININ" пояснили, чи можна стати на облік за кордоном.

Процедура взяття на облік:

Прибуття до ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Надання копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту, сімейний стан, військово-обліковий документ тощо).

Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для визначення придатності до служби.

Присвоєння військово-облікової спеціальності.

Виготовлення військово-облікового документа та внесення даних у реєстр.

Внесення військово-облікових даних в реєстр військовозобовʼязаних.

Юристи зазначили, що закордонні дипломатичні установи України більше не приймають заяви на взяття на військовий облік. Ця функція діяла до червня 2024 року. Наразі такі представництва можуть лише оформити документи про вибуття з обліку , якщо виїзд за кордон триває понад три місяці.

"Взяття на військовий облік військовозобовʼязаних без особистої присутності та перебуваючи за кордоном чинним законодавством не передбачене", — йдеться у матеріалі.

Для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які перебувають за кордоном, передбачено окрему процедуру. Згідно з Постановою КМУ №932, дані цих осіб можуть бути внесені до Єдиного реєстру призовників на основі інформації, отриманої під час оформлення або обміну паспорта через Державну міграційну службу (ДМС).

Ця процедура не вимагає особистої присутності чи проходження медичного огляду. Відомості автоматично передаються до Міністерства оборони для подальшого внесення у реєстр, пояснюють правознавці.

Однак, як раніше писав "Телеграф", Державна міграційна служба відмовляє чоловікам віком від 18 до 25 років, які перебувають за кордоном, в оформленні паспортів за відсутності їхнього обліку в Реєстрі призовників.

Згідно з інформацією Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, окремі закордонні підрозділи ДМС не приймають документи для оформлення чи заміни паспорта громадянина України, включно з втраченими чи викраденими документами, у молодих чоловіків без військового обліку. Причиною є "відсутність технічної можливості" передати інформацію до Реєстру призовників.

Комітет пропонує створити чіткий і ефективний алгоритм постановки на військовий облік для чоловіків віком 17–25 років, які перебувають за кордоном, та широко поінформувати про нього через засоби масової інформації та соціальні мережі, аби сприяти поверненню української молоді на батьківщину після перемоги у війні з Росією.