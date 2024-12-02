Чи може прийти повістка поштою, якщо чоловік за кордоном

Неявка по повістці вважається адміністративним порушенням

За українським законодавством, повістки для військовозобовʼязаних можуть бути надіслані поштою. Це стосується як чоловіків, які живуть в Україні, так і тих, хто знаходиться за кордоном.

Юристи адвокатської компанії "INSEININ" пояснили, що робити, якщо повістка прийшла поштою, а чоловік за межами держави. Згідно з п.34 Постанови КМУ №560, повістка, надіслана поштою рекомендованим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, вважається доставленою за адресою місця проживання особи після закінчення 60 днів, які надаються законодавством для уточнення облікових даних, включаючи адресу місця проживання.

Громадяни, які перебувають за кордоном, мали змогу оновити свої дані через застосунок "Резерв+" і вказати фактичне місце проживання за кордоном. Якщо цей обов'язок не був виконаний, це вважається порушенням правил військового обліку. Тому районний ТЦК не має інформації про фактичне місце проживання військовозобовʼязаних, оскільки оновлення даних про місце проживання є відповідальністю самого військовозобовʼязаного, розповідають експерти.

Тобто, військовозобовʼязані, які не уточнили свої дані, можуть отримати повістку на адресу реєстрації . Це стосується людей, які фактично проживають за кордоном.

Юристи зазначають, якщо громадянин не оновлював свої дані, перебуваючи за кордоном, він зобовʼязаний зʼявитися за повісткою до районного (міського) ТЦК та СП протягом 48 годин після підписання повістки відповідальним керівником. При цьому дата явки за викликом для осіб, які перебувають у населеному пункті адміністративного центру області, визначається протягом 7 діб, а для тих, хто проживає в інших населених пунктах — протягом 10 діб від дня надсилання повістки рекомендованим поштовим відправленням.

Повістка, надіслана поштою, вважається врученою в:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Штраф за неявку по повістці

Неявка за повісткою вважається адміністративним порушенням. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 210-1 КУпАП), військовозобовʼязаний може бути оштрафований на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Також у разі порушення військового обліку, громадянин може бути оголошений в розшук, а під час перевірки документів – затриманий поліцією.

Раніше "Телеграф" писав, кому з чоловіків дозволено виїжджати за кордон у грудні. Для виїзду потрібні певні документи.