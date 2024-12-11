В Україні досі не зареєстрований медичний канабіс: у Раді розповіли коли він з’явиться в аптеках

Упередження медичної спільноти досі можуть стати серйозною перешкодою

Зараз усе готово для підтримки медичного канабісу, окрім самого канабісу. Щоб його використання стало можливим, необхідно, аби рослинну субстанцію канабісу як активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) зареєстрували в Державному реєстрі лікарських засобів.

Про це на пресконференції 11 грудня повідомила народна депутатка та членкиня Комітету з питань здоровʼя нації Ольга Стефанишина, повідомляє "Телеграф".

За її словами, громадські організації докладають значних зусиль, тому процес першої реєстрації медичного препарату вже триває.

— Очікуємо, що реєстрація завершиться в грудні. За інформацією, якою я володію, усе йде за планом. Ми ретельно стежимо за цим процесом, щоб уникнути будь-яких корупційних ризиків. Дуже сподіваємося, що вже з січня лікарі зможуть виписувати пацієнтам препарати на основі медичного канабісу, — відзначила нардепка.

Як пояснила в коментарі "Телеграфу" виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко, доступність цих ліків для пацієнтів залежить також від аптечних мереж та медичних працівників.

— По-перше, виробники повинні зареєструвати медичний канабіс. По-друге, аптеки, які продаватимуть ці препарати, повинні мати ліцензію на обіг наркотичних засобів і зареєструватися в спеціальній системі. Зазначу, що це не всі аптеки країни, а лише ті, які відповідають ліцензійним вимогам, — говорить вона.

Держава своєю чергою вже розробила відповідну систему щодо контролю за обігом медичного канабісу. Тож і аптеки вже почали реєструватися в цій системі.

Проте ще потрібно навчити лікарів призначати такі препарати.

— Ми вивчали досвід Північної Македонії. Там виробництво медичного канабісу високоякісне, але доступ пацієнтів до нього дуже обмежений. Причина в тому, що лікарі не знають, як виписувати ці ліки, і не розуміють їхнього застосування. Як наслідок, вся продукція орієнтована на експорт. Ми намагаємося уникнути подібних помилок, — говорить Інна Іваненко.

За її словами, український закон має на меті врахувати інтереси всіх сторін. Це стосується і вирощування власного продукту, і реєстрації активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), які потім продаватимуться в аптеках.

Підготовка освітнього курсу для лікарів зрештою перебуває на завершальному етапі. Цей курс адаптуватимуть і для пацієнтів, щоб пояснити, як лікуватися цими препаратами.

— Курс скоро буде доступний на платформі Академії НСЗУ. Розповісти детальніше про всі аспекти цього процесу ми зможемо на початку наступного року, коли курс буде завершено, перші ліки зареєстровані, і, можливо, вже надійдуть до аптек,— обіцяє виконавча директорка БФ "Пацієнти України".

Як відзначає у коментарі "Телеграфу" голова ГО "Медичні лідери" Юлія Брикульська: можна створити все необхідне законодавство, налагодити виробництво ліків, але упередження медичної спільноти можуть стати серйозною перешкодою.

— Саме від лікарів залежить, чи ці препарати потраплять до пацієнтів. Тому необхідно приділити велику увагу роботі з медиками: навчати їх, змінювати ставлення до цих ліків, переконувати в їх ефективності. Ми розуміємо, що, наприклад, сімейні лікарі, серед яких багато людей старшого віку, здобували освіту за часів, коли подібні засоби не були визнаними, і тому їм може бракувати актуальних знань про те, кому і як призначати ці ліки, — констатує Брикульська.

Крім того, пацієнти теж мають певні упередження щодо медичних препаратів. Навіть у випадку антидепресантів, коли їх призначають для лікування депресії чи тривожності, багато хто відмовляється їх приймати.

Тому МОЗ разом з ГО планує провести просвітницьку роботу не лише серед лікарів, але й серед пацієнтів, щоб змінити сприйняття і побудувати довіру до нових методів лікування.

Нагадаємо, в серпні 2024 року в Україні був ухвалений закон, що легалізує медичний канабіс, дозволяючи його застосування в промислових, наукових та медичних сферах. Це забезпечило доступ пацієнтів до лікування різних захворювань, зокрема онкологічних.