У МОЗ пояснили, при яких хворобах та коли можна буде отримати медичний канабіс

До переліку увійшло 19 пунктів

У пʼятницю, 27 вересня, Міністерство охорони здоров’я визначило особливості призначення та застосування ліків з медичного канабісу, виготовлених в умовах аптеки. Затверджений також і перелік хвороб і станів, за яких вони призначатимуться.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України. Там зазначили, що перелік заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності, також він періодично переглядатиметься за наявності нових доказових досліджень.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря "первинки" або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів:

Хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями

злоякісні новоутворення (C00 – C97);

діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

розсіяний склероз (G35);

ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);

невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);

ураження нервових корінців та сплетінь (G54);

компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);

мононевропатії верхньої кінцівки (G56);

мононевропатії нижньої кінцівки (G57);

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 – G83);

травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутрішньочерепні травми (S06).

Нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 – C97). Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2). Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 – G41). Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1). Втрата ваги, пов’язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24). Інші захворювання (A00 – T98) – виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Загалом йдеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом.

"Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів", — йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, дітям також можна призначати такі ліки, проте виключно за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу в них становить більше 20:1, а максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла.

У відомстві додали, що ліки на основі медичного канабісу не призначають вагітним та жінкам, які годують груддю (у разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом); пацієнтам із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу, а також у разі, якщо у пацієнта є тяжкі розлади особистості (виняток – депресія, пов’язана з основним захворюванням).

Серед протипоказань – підвищена чутливість до канабіноїдів або будь-якої іншої допоміжної речовини лікарського засобу. Пацієнтам, що мають помірні або тяжкі порушення функції печінки, призначати лікарські засоби канабісу не рекомендується або ж дозволяється за умови зменшення дозування.

"Приймання лікарського засобу на основі канабісу має бути припинено, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту або у разі серйозних побічних реакцій (в тому числі пов’язаних із психічним станом)", — підсумували у МОЗ.

Раніше "Телеграф" писав, як купити медичний канабіс.