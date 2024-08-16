Закон запрацював, але є питання: коли українці зможуть отримати ліки на основі канабісу

Виробники ще мають отримати ліцензії

В Україні з 16 серпня набрав чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Проте перші пацієнти зможуть отримати ліки на його основі не раніше осені.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив заступник голови Держлікслужби Володимир Короленко. Він відповідає, зокрема, за сферу наркотиків.

"Щоб пацієнти отримали канабіс як засіб для лікування, має минути час. 16 серпня процес запуститься на практиці доходження канабісу до пацієнта. До 16-го була розробка правил гри", — зазначив Короленко.

Своєю чергою голова Держлікслужби Роман Ісаєнко розповів, як працюватиме цей закон на практиці. За його словами, спочатку хтось першим отримає ліцензію на право обігу медичного канабісу.

"Ми будемо працювати з такими ліцензіатами, вони постійно питатимуть нас, коли запрацює система, якими будуть правила ввезення, міжнародна митниця звертатиметься. З митницею будемо наради проводити, з Нацполіцією", — підкреслив Ісаєнко.

За його словами, питання не тільки в тому, що канабіс будуть вирощувати й продавати в Україні для медичних і наукових цілей. Ісаєнко зазначив, що можна буде ввозити закордонні препарати на основі канабісу.

"Тут не повністю можу коментувати, бо є ще Державний експертний центр, МОЗ, які реєструють активний інгредієнт. Наскільки я знаю, там питання ще відкриті, краще питати їх", — наголосив голова Держлікслужби.

Водночас Короленко додав, що система відстежування й контролю запрацює тільки в жовтні. А оскільки, за його словами, в основі закону два принципи — контроль і простежуваність, то його безпосередня реалізація можлива тільки із запуском системи.

Своєю чергою Ісаєнко підкреслив, що теоретично, отримавши ліцензію, суб'єкт зможе раніше укладати зовнішні й внутрішні договори, планувати свою роботу. Водночас він наголосив, що поки немає ліцензії, це просто уявлення про його роботу.

Нагадаємо, 15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про регулювання обороту канабісу в медичних та інших цілях. Цей документ Верховна Рада прийняла у другому читанні 21 грудня 2023 року.