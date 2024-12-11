В Украине до сих пор не зарегистрирован медицинский каннабис: в Раде рассказали, когда он появится в аптеках

Предубеждения медицинского сообщества до сих пор может стать серьезным препятствием

Сейчас все готово для поддержки медицинского каннабиса, кроме самого каннабиса. Чтобы его использование стало возможным, необходимо, чтобы растительную субстанцию каннабиса как активный фармацевтический ингредиент (АФИ) зарегистрировали в Государственном реестре лекарственных средств.

Об этом на пресс-конференции 11 декабря сообщила народная депутат и член Комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина, сообщает "Телеграф".

По ее словам, общественные организации прилагают значительные усилия, поэтому процесс первой регистрации медицинского препарата уже продолжается.

– Ожидаем, что регистрация завершится в декабре. По информации, которой я владею, все идет по плану. Мы тщательно следим за этим процессом, чтобы избежать каких-либо коррупционных рисков. Очень надеемся, что уже с января врачи смогут выписывать пациентам препараты на основе медицинского каннабиса, — отметила нардепка.

Как пояснила в комментарии "Телеграфу" исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко, доступность этого лекарства для пациентов зависит также от аптечных сетей и медицинских работников.

— Во-первых, производители должны зарегистрировать медицинский каннабис. Во-вторых, аптеки, которые будут продавать эти препараты, должны иметь лицензию на обращение наркотических средств и зарегистрироваться в специальной системе. Отмечу, что это не все аптеки страны, а только отвечающие лицензионным требованиям, — говорит она.

Государство в свою очередь уже разработало соответствующую систему контроля за оборотом медицинского каннабиса. Так что и аптеки уже начали регистрироваться в этой системе.

Однако еще нужно научить врачей назначать такие препараты.

— Мы изучали опыт Северной Македонии. Там производство медицинского каннабиса высококачественно, но доступ пациентов к нему очень ограничен. Причина в том, что врачи не знают, как выписывать эти лекарства, и не понимают их применения. Как следствие, вся продукция ориентирована на экспорт. Мы стараемся избежать подобных ошибок, – говорит Инна Иваненко.

По ее словам, украинский закон имеет целью учесть интересы всех сторон. Это касается и выращивания собственного продукта, и регистрации активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), которые затем будут продаваться в аптеках.

Подготовка образовательного курса для врачей наконец находится на завершающем этапе. Этот курс будут адаптироваться и для пациентов, чтобы объяснить, как лечиться этими препаратами.

— Курс скоро будет доступен на платформе Академии НСЗУ. Рассказать подробнее обо всех аспектах этого процесса мы сможем в начале следующего года, когда курс будет завершен, первые лекарства зарегистрированы, и, возможно, уже поступят в аптеки, — обещает исполнительный директор БФ "Пациенты Украины".

Как отмечает в комментарии "Телеграфу" глава ОО "Медицинские лидеры" Юлия Брикульская: можно создать все необходимое законодательство, наладить производство лекарств, но предубеждения медицинского сообщества могут стать серьезным препятствием.

— Именно от врачей зависит, попадут ли эти препараты к пациентам. Поэтому необходимо уделить большое внимание работе с медиками: обучать их, изменять отношение к этому лекарству, убеждать в его эффективности. Мы понимаем, что, например, семейные врачи, среди которых многие старшие люди, получали образование во времена, когда подобные средства не были признаны, и поэтому им может не хватать актуальных знаний о том, кому и как назначать это лекарство, — констатирует Брикульская.

Кроме того, пациенты тоже имеют определенные предубеждения по медицинским препаратам. Даже в случае антидепрессантов, когда их назначают для лечения депрессии или тревожности, многие отказываются их принимать.

Поэтому Минздрав вместе с ОО планирует провести просветительскую работу не только среди врачей, но и среди пациентов, чтобы изменить восприятие и построить доверие к новым методам лечения.

Напомним, в августе 2024 года в Украине был принят закон, легализующий медицинский каннабис, разрешая его применение в промышленных, научных и медицинских сферах. Это обеспечило доступ пациентов к лечению различных заболеваний, в частности онкологических.