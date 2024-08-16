Легалізація медичного канабісу: чи можна вже ввозити його в Україну

Ввезення таких речовин регулюються різними нормативними актами

В Україні з 16 серпня набрав чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Проте наразі точно невідомо, як буде здійснюватися механізм ввозу ліків на його основі з-за кордону.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив голова Держлікслужби Роман Ісаєнко. За його словами, з моменту набуття чинності законом має минути певний час.

"Бо є ще інші порядки, які визначають ввезення, надання дозволу. Коли щось таке нове запроваджують, ні ми, ні пацієнти, ні лікарі, ні законодавці на 100% не знають, як це запрацює", — зазначив Ісаєнко.

За його словами, перед Держлікслужбою, МОЗ та законодавцями стоїть величезний виклик — спіймати зворотний зв’язок під час запуску там, де виникатиме проблема. Ісаєнко наголосив, що коли готувалася нормативно-правова база, враховували міжнародний досвід і наше уявлення, як це працюватиме в правовому полі України, оскільки такої моделі ще не було. Водночас він зазначив, що наразі запрацюють відповідні ліцензійні умови.

Нагадаємо, 15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про регулювання обороту канабісу в медичних та інших цілях. Цей документ Верховна Рада прийняла у другому читанні 21 грудня 2023 року.