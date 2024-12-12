Не тільки "капюшон". Як краще назвати цю частину одягу українською

В історії цей елемент одягу відігравав не лише практичну роль

Мова постійно розвивається, і часто ми навіть не замислюємося над походженням звичних слів у повсякденному вжитку. Особливо гостро це питання постає, коли йдеться про елементи одягу, які ми використовуємо щодня.

Французьке слово "капюшон" настільки міцно увійшло в українську мову, що майже витіснило питомо українські відповідники. Проте наша мова має багатий вибір власних слів для позначення цього елемента одягу. Які ж слова краще вживати у цьому випадку, розібрався "Телеграф".

Що означає слово "капюшон" та його українські відповідники

Французькою слово "капюшон" (capuchon) означає частину верхнього одягу у вигляді головного убору, що кріпиться до коміра або є елементом крою одягу. Цей елемент гардеробу використовують для захисту голови від негоди, він може бути як цільним, так і складатися з двох частин зі застібкою-блискавкою.

Українська мова пропонує широкий вибір автентичних слів: "каптур", "відлога", "затула", "коба", "кобка", "бородиця", "нахлучка", "кобень", "ворок" та "відкидка". Кожне з цих слів має свою історію та особливості вживання у різних регіонах України.

Окремої уваги заслуговує слово "башлик" — запозичення з тюркської мови. Цим словом традиційно позначають сукняний каптур із довгими кінцями, який надягають поверх шапки для додаткового захисту від холоду.

Цікавий факт про каптур

В історії цей елемент одягу відігравав не лише практичну роль. Наприклад, каптур використовували як розпізнавальний знак належності до певних груп. Найвідомішим прикладом є білий каптур із прорізами для очей, який став символом Ку-клукс-клану.

Вибір правильного слова залежить від контексту та особистих уподобань мовця. Головне — пам'ятати про багатство української мови та використовувати її можливості повною мірою.

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