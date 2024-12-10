"Мєлоч", "налічка", "здача" – забудьте це назавжди: як правильно говорити українською

Як правильно говорити про гроші українською?

"Мєлоч є?" – таке запитання досі можна почути чи не в кожному українському магазині. Часто люди використовують російські слова, навіть не помічаючи цього.

У крамницях та банках щодня лунають "мєлоч", "налічка" та "здача" не тільки від покупців, але й від продавців і банкірів. "Телеграф" допоможе розібратися, як правильно говорити українською.

Замість російського слова "мєлоч" можна вибрати будь-який із українських варіантів: "дрібні гроші", "дріб'язок", "монети" або "копійки". Усі ці слова будуть доречні і в магазині, і в банку.

Коли ви чуєте слово "здача", знайте – правильно казати "решта". Саме це слово позначає гроші, які вам повертають після оплати. У магазині краще запитати так: "Чи зможете дати решту з 500 гривень?".

А от "налічка" українською буде "готівка". І якщо ви платите карткою – це не "безналічний", а "безготівковий розрахунок". Тому продавець має запитувати: "Платитимете готівкою чи карткою?".

Правильні українські слова допоможуть нам краще розуміти одне одного. Варто запам'ятати ці прості заміни та користуватися ними щодня. Українська мова має власні влучні слова, які повністю передають зміст і легко запам'ятовуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно називати українською вечір напередодні Різдва. І це зовсім не "сочєльнік".