"Королеву бензоколонки" знімали в Україні: що зараз розташовано на цьому місці

Фільм був одним із найпопулярніших у СРСР

"Королева бензоколонки" — відомий радянський фільм, який знімали в Україні у 1962 році. Стрічка мала шалений успіх, її переглянуло 54 мільйони глядачів. Окремі сцени знімали у київській студії Олександра Довженка та на трасі Київ — Харків. Деякі місця навіть переробили потім на честь стрічки.

"Телеграф" розкаже про місця, де знімали стрічку та як вони виглядають зараз.

Де знімали "Королеву бензоколонки"

За сюжетом уродженка Полтави Людмила Добривечір, яку зіграла російська акторка Надія Рум'янцева, намагається себе реалізувати. Вона пробує себе диктором на телебаченні та бортпровідницею, але невдало.

Так, Людмила ставить нову ціль — стати артисткою ансамблю "Балет на льоду". Для цього вона купує ролики та вчиться на них кататися на автозаправці, де влаштовується на роботу.

Знімання фільму мали відбутися на справжній АЗС у місті Пирятин, що на Полтавщині. Через місто пролягає траса Київ — Харків. Утім, керівництво заправки заборонило це робити через апаратуру, яка могла викликати пожежу. Тому творці створили фейкову АЗС для знімань, хоча вона мала цілком справжній вигляд.

Деякі водії навіть заїжджали заправити свої автівки, не знаючи правди. Для фільму використали автобуси 50-х — 60-х, як-от ЛАЗ-697 "Турист" і ЛАЗ-Україна.

Цікаво, що на роликах головна героїня — Людмила Добривечір — не каталась на бутафорській АЗС, оскільки це неможливо було робити через якість асфальту. Тому ще одну несправжню заправку створили на студії імені Довженка.

Глядачі радянської стрічки добре пам'ятають кафе "Буфет", в якому відбувалися знімання. Раніше заклад мав назву "Зустріч", утім, пізніше його перейменували на "Королеву бензоколонки". На стінах закладу зараз розміщені світлини з фільму.

Ще одним символом фільму була водонапірна вежа біля АЗС. З роками вода почала просочуватися та спричиняти підтоплення: все через помилки під час її будівництва. Згодом її викупив місцевий бізнесмен за 1 мільйон гривень. Чоловік хотів встановити пам'ятник героїні Людмилі Добривечір, але реалізувати ідею не вийшло.

Згодом на місці бензоколонки розташували автозаправку російської компанії Tatneft. Після початку повномасштабного вторгнення активи АЗС країни-агресорки передали "Укрнафті". Тож заправка працює там і сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, який зараз вигляд має головна героїня серіалу "Кармеліта" Юлія Зіміна. З моменту знімань минуло понад 20 років.