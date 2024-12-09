Тричі стала бабусею: як виглядають онуки Юлії Тимошенко

Політикиня має трьох онуків

Народна депутатка від "Батьківщини" Юлія Тимошенко перебуває в політиці понад 25 років. Чиновниця має одну доньку — 44-річну Євгенію, підприємицю та очільницю кількох фондів. Жінка вже давно має своїх дітей.

"Телеграф" розкаже більше про онуків Юлії Тимошенко.

Онуки Юлії Тимошенко

Єдина донька Юлії Тимошенко — Євгенія — навчалась у Лондонській школі економіки, опановуючи політику та філософію. Вона створила кілька фондів: "Соціальний захист", "Назустріч мрії" та марафон "Голос миру".

У 2014 році Євгенія вийшла заміж за бізнесмена Артура Чечоткіна. Вони познайомилися в одеському клубі в 2010 році, коли Тимошенко ще перебувала в шлюбі з британським рокером Шоном Карром. Подейкували, що шлюб розпався через роман Євгенії з Чечоткіним. Відомо, що чоловік певний час проживав у США, де в Нью-Йорку на нього було зареєстровано сім квартир.

Фото з мережі

У 2016 році донька Юлії Тимошенко вперше стала мамою. Вона народила доньку Єву, а ще через 3 роки — сина Давида.

Фото з мережі

А у 2020 році Євгенія народила третю дитину в одному з київських державних пологових будинків. Сина назвали Адамом. Так, жінка стала багатодітною мамою, а Тимошенко — тричі бабусею. Політикиня періодично з'являлась з донькою та онуками на публіці.

Фото з мережі

Фото з мережі

Останні фото Євгенії Тимошенко разом з донькою і мамою з'явилися у вересні 2021 року. Тоді вони ходили у Київський національний академічний театр оперети.

Фото з мережі

У вересні 2022 року Юлію Тимошенко разом із зятем помітили в Австрії. Також подейкували, що чоловік разом з Євгенією та дітьми проживає у Дубаї.

Скриншот з розслідування "Української правди"

А у 2024 році Тимошенко помітили в італійському місті Форте-Дей-Мармі. Подейкували, що нардепка відпочивала там із чоловіком, зятем, донькою та онуками. Йшлося про те, що родина взяла в оренду 2 будинки, кожен з яких вартував по 80 тисяч євро. Хоча сама політикиня стверджувала, що вона не була за кордоном, а працювала у той час в Україні.

Скриншот з розслідування "Української правди"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка народної артистки України Ніни Матвієнко. Вони перебували у шлюбі понад 50 років.