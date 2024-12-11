Завдяки йому Україна пройшла у Чемпіонат світу з футболу: як виглядає могила зірки "Динамо" Андрія Гусіна

Спортсмен трагічно загинув 10 років тому

Сьогодні, 11 грудня, мав би святкувати день народження відомий український футболіст Андрій Гусін. Йому виповнилось би 52 роки. Спортсмен загинув під час їзди на мотоциклі під Києвом у 41.

"Телеграф" пригадає шлях відомого футболіста та покаже, який вигляд має його могила.

Що відомо про Андрія Гусіна

Майбутній футболіст народився у 1972 році у Золочеві, що на Львівщині. Навчався у Львівському інституті фізкультури. Гусін дебютував у 1992 році у львівському футбольному клубі "Карпати". Тоді Андрій забив гол вінницькій "Ниві". Незабаром його запросили до київського "Динамо 2".

У той час у футбольному клубі була шалена конкуренція, адже у нападі грали Шевченко, Ребров, Скаченко, Самойлов. Однак Гусін не пас задніх. Упродовж двох сезонів він забив 27 голів у 48 матчах. Згодом відомий тренер "Динамо" Валерій Лобановський перевів спортсмена в основну команду "Динамо". Він поставив Гусіна грати опорним півоборонцем.

Фото: ФК "Динамо"

Гусін добре проявляв себе у збірній України. Він забивав голи у матчах з данськими "Брондбю" та "Ольборгу", італійським "Ювентусом", іспанськими "Барселоною" та "Реалом".

Упродовж 7 років Гусін відіграв за "Динамо" 264 матчі в Україні та світі, забивши 32 голи. Спортсмену вдалося 7 разів стати чемпіоном України, 4 рази виграти Кубок України, а також здобути Суперкубок України прем’єрного розіграшу.

Фото: ФК "Динамо"

Зокрема, на відборі до Чемпіонаті світу з футболу у 2006 році Гусін був найстаршим гравцем. Тоді він мав 33 роки. Завдяки голу Гусіна Україні вдалося пройти у Мундіаль, обігравши Збірну Греції. Потім Гусін взяв учать у всіх 5 іграх Чемпіонату світу з футболу. За потужну гру на відбірковому етапі спортсмена нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Фото: ФК "Динамо"

Так, футбольна кар'єра Гусіна завершилась. Працював асистентом тренера у російських клубах "Сатурн" і "Анжі". У 2010 році його обрали старшим тренером "Динамо-2". Однак спортсмена звільнили у 2013 році через те, що команда не показувала хороших результатів.

Як виглядає могила Андрія Гусіна

У 2014 році Андрій Гусін загинув під час їзди на мотоциклі. Він не впорався із керуванням і вилетів із сідла, що призвело до смерті. Чоловіка поховали у Києві на Байковому кладовищі.

У 2017 році спортсмену встановили пам'ятник на його могилі. Гусіна відтворили у стрибку за м'ячем у спортивній формі. При цьому футболіст оточений конструкцією з трьох основ, на яких закріпили м'яч. На відкритті пам'ятника були рідні, близькі спортсмена, а також колеги — Олександр Шовковський та Владислав Ващук.

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