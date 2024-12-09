Похований у центрі московського кладовища: як виглядає могила зірки "Діамантової руки" Нікуліна

Актора поховали на одному з кладовищ Москви

Юрій Нікулін — російський актор, який грав у радянському кіно, як і Світлана Світлична. Зокрема, прославився ролями у фільмах "Діамантова рука", "Операція "И", "Кавказька полонянка". Чоловік помер 27 серпня 1997 року, коли йому було 75.

"Телеграф" нагадає, яким було прощання з актором, і який вигляд сьогодні має його могила.

Могила Юрія Нікуліна

В останні роки життя чоловік мав проблеми з кровоносними судинами. Чоловік потребував хірургічного втручання для того, щоб кров надходила до серця. Так, актор наважився на операцію, не сприймаючи її як щось серйозне. Він практично до останнього веселив лікарів, не думаючи про смерть.

Операція проходила добре, але на останніх хвилинах зупинилось серце. Медики стали робити непрямий масаж серця, і воно запрацювало. Це дозволило лікарям закінчити маніпуляції з судинами. Однак у цей час Нікулін вже перебував у стані клінічної смерті. Медики ще протягом 2 тижнів намагалися його врятувати, але марно.

Прощання з артистом відбулося у 1997 році у Московському цирку на Цвітному бульварі. Воно тривало 3 дні, оскільки охочих провести актора в останню путь було дуже багато. Попрощатися прийшли рідні, близькі та колега Нікуліна. На похороні також був тодішній президент Росії Борис Єльцин.

Нікуліна поховали у центрі Новодівочого цвинтаря, що у Москві. Через 2 роки на могилі актора встановили пам'ятник. Це бронзова скульптура у вигляді актора, який сидить на своєму плащі. Його відтворили у костюмі і капелюсі, а сам пам'ятник розташований на невисокому постаменті.

Неподалік пам'ятника Нікуліна розташована фігура собаки, який був домашнім улюбленцем актора. Пса звали Федір, і він пережив Нікуліна на 4 роки. Також на могилі актора постійно можна побачити живі квіти, які приносять шанувальники.

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