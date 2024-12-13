В Україні вивели 50 сортів рису: історик розповів про унікальний досвід наукового інституту Херсонщини

Наукова установа пройшла шлях від експериментів з бавовною до створення 50 унікальних сортів рису

В України є унікальна наукова установа – Інститут рису Національної академії аграрних наук. Вона має багату та складну історію, як і усе вітчизняне сільськогосподарське дослідництво.

Історик Вадим Назаренко розповів, як в Україні вирощували культуру, характерну швидше для клімату Азії. "Телеграф"ділиться цією історією з читачами.

Народження інституту

Заснований у 1932 році, інститут розпочинав свою діяльність як експериментальний заклад з вирощування бавовни. Проте з часом науковці повністю переорієнтувалися на вивчення та селекцію рису, ставши провідним центром рисівництва в Україні.

Під час Другої світової війни всі системи зрошення рису були знищені. Відновити їх вдалося лише після 1949 року, однак застарілі технології того часу не дозволяли отримувати високоякісний врожай. Але за десятиліття існування фахівці інституту досягли виняткових результатів – ними виведено 50 унікальних сортів рису, адаптованих до українських кліматичних умов.

Географія та сучасність

Інститут розташований у селі Антонівка Скадовського району Херсонської області – регіоні, відомому своїми сприятливими умовами для вирощування рису. На жаль, нині ця територія перебуває під російською окупацією, що створює значні виклики для наукової діяльності. Сьогодні матеріально-технічний стан інституту залишається невідомим через складну воєнну ситуацію.

Цікаві факти з історії

Прагнення вирощувати рис в Україні не було унікальним для інституту. Архівні документи, зокрема районна газета Лохвицького району за 1931 рік, свідчать про спроби експериментувати з рисівництвом у різних куточках країни.

Так, наприклад, існували спроби вирощування "рижу" (як тоді писали) на заболочених місцевостях річки Сула біля села Млини. Однак цей експеримент не мав успіху.

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