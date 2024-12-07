Цього про борщ ви точно не знали: коли і де виникла найпопулярніша українська страва

Історія найпопулярнішої національної страви, яка об'єднує людей незалежно від регіону, соціального статусу чи політичних поглядів

Борщ — більше, ніж просто страва. Це символ української культури, національної ідентичності та сімейної традиції, який щойно отримав офіційне визнання, увійшовши до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Всупереч поширеній думці, борщ не є стравою часів Київської Русі. Дослідниця гастрономічної культури Олена Брайченко стверджує, що це складна страва з багатовіковою еволюцією. Цікаво, що буряк, один з основних інгредієнтів, спочатку використовували лише як листя, оскільки коріння було гірким. Тільки в XII столітті з'явилися солодкі сорти буряків, які поширилися Східною Європою в XVI столітті.

Походження назви: версії дослідників

Назва "борщ" має кілька версій походження. Фольклористи наголошують, неправильно вважати, що слово походить від "буряк". Одна з теорій пов'язує назву з борщівником — рослиною, листя якої колись заквашували для страви. Інша версія стверджує, що це перша страва, зварена з використанням квасу.

Різноманітність традицій

Борщ не є уніфікованою стравою. Існують десятки регіональних варіацій — від галицького прозорого борщу з вушками до південного борщу без буряка, від зеленого щавлевого до білого молочного.

Попри свою історичну простоту, борщ ніколи не був лише селянською дешевою їжею. Збереглися найдавніші рецепти борщу, що належали шляхті на українських територіях, які входили до складу Речі Посполитої.Станіслав Чернецький, головний кухар князя Олександра Любомирського, у своїй праці 1682 року згадує про лимонний борщ і королівський борщ, що готуються на основі різних видів риби — сушеної, вудженої чи свіжої — та квасу, отриманого з ферментованих житніх висівок.

Ще нещодавно м’ясний борщ вважався символом святкового столу, а не повсякденного меню. Натомість пісний борщ, приготований з оліями (соняшниковою, ріпаковою, рижієвою та конопляною), був набагато популярнішим, як і рибні варіації борщу.

Кулінарний експерт Євген Клопотенко вважає, що справжній борщ має чотири ключові елементи: солодкуватий смак, кислинку, буряковий фреш та особливий кармінний колір. Але найголовніший інгредієнт, за його словами, — люди, які готують страву.

Культурне значення

Дослідники стверджують, що борщ виник на теренах України, Польщі, Литви та частини Білорусі. Проте борщова різноманітність сформувалася саме на нашій території, борщ має широке ритуальне значення в українській побутовій обрядовості, а ще його найчастіше згадують у фольклорі.

Борщ — це не просто їжа, а потужний об'єднавчий чинник. Попри всі суспільні розбіжності, українці завжди об'єднуються за столом біля миски борщу.

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