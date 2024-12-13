В Украине вывели 50 сортов риса: историк рассказал об уникальном опыте научного института Херсонщины

Научное учреждение прошло путь от экспериментов с хлопком до создания 50 уникальных сортов риса

В Украине есть уникальное научное учреждение – Институт риса Национальной академии аграрных наук. Оно имеет богатую и сложную историю, как и все отечественное сельскохозяйственное исследование.

Историк Вадим Назаренко рассказал, как в Украине выращивали культуру, характерную скорее для климата Азии. "Телеграф" делится этой историей с читателями.

Рождение института

Основанный в 1932 году, институт начинал свою деятельность как экспериментальное учреждение по выращиванию хлопка. Однако со временем ученые полностью переориентировались на изучение и селекцию риса, став ведущим центром рисоводства в Украине.

Во время Второй мировой войны все системы орошения риса были уничтожены. Восстановить их удалось только после 1949 г., однако устаревшие технологии того времени не позволяли получать высококачественный урожай. Но за десятилетие существования специалисты института достигли исключительных результатов – ими выведено 50 уникальных сортов риса, адаптированных к украинским климатическим условиям.

География и современность

Институт расположен в селе Антоновка Скадовского района Херсонской области – регионе, известном своими благоприятными условиями для выращивания риса. К сожалению, сейчас эта территория находится под российской оккупацией, что создает значительные вызовы для научной деятельности. Сегодня материально-техническое состояние института неизвестно из-за сложной военной ситуации.

Интересные факты из истории

Стремление выращивать рис в Украине не было уникальным для института. Архивные документы, в частности, районная газета Лохвицкого района за 1931 год, свидетельствуют о попытках экспериментировать с рисоводством в разных уголках страны.

Так, например, существовали попытки выращивания "рыжа" (как тогда писали) на заболоченных местностях реки Сула у села Млыны. Однако этот эксперимент не имел успеха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько картофеля ели украинцы в XIX веке. Кстати, первые картофельные огороды появились в городах.