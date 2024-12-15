Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС наразі критично необхідна - експерт Інституту ядерних досліджень НАН

Україні потрібно якомога скоріше завершити добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, переконаний кандидат фізико-математичних наук та старший науковий співробітник відділу радіаційної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України Євген Малий.

"У нас залишається багато фахівців, які здатні експлуатувати ядерні енергоблоки, будувати нові та забезпечувати енергетичну стабільність держави. Головне – мати політичну волю, щоб добудувати енергоблоки Хмельницької АЕС", – зазначив Євген Малий.

Науковець підкреслив, що питання добудови нових блоків набуває критичної важливості через наближення завершення проєктного терміну експлуатації багатьох чинних енергоблоків. Хоча їх роботу можна продовжувати, це має межі. "Сам реактор замінити неможливо. І коли дослідження покажуть, що він уже непридатний для експлуатації, доведеться його виводити. А що натомість?" – наголосив він.

Малий також звернув увагу на те, що зруйнована росією енергетична інфраструктура та знищення теплових і гідроелектростанцій створюють додаткові ризики. Відновлювальна енергетика, попри перспективність, наразі не здатна забезпечити стабільність, займаючи менш як 10% у загальній генерації електроенергії.

"Будувати нові блоки потрібно вже сьогодні, щоб через 20-30 років ми не залишилися без потужностей, здатних забезпечити енергетичну незалежність України", – підсумував науковець.

Як повідомлялося, в квітні 2024 року Кабмін схвалив рішення затвердити добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25% відповідно.