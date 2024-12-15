Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС критически необходима — эксперт Института ядерных исследований НАН

Украине нужно как можно скорее завершить достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, уверен кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник отдела радиационной физики Института ядерных исследований НАН Украины Евгений Малый.

"У нас остается много специалистов, способных эксплуатировать ядерные энергоблоки, строить новые и обеспечивать энергетическую стабильность государства. Главное – иметь политическую волю, чтобы достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС", – отметил Евгений Малый.

Ученый подчеркнул, что вопрос достройки новых блоков приобретает критическую важность из-за приближающегося завершения проектного срока эксплуатации многих действующих энергоблоков. Хотя их работу можно продолжать, это имеет пределы. "Сам реактор заменить невозможно. И когда исследования покажут, что он уже непригоден для эксплуатации, придется его выводить. А что же?" – подчеркнул он.

Малый также обратил внимание на то, что разрушенная Россией энергетическая инфраструктура и уничтожение тепловых и гидроэлектростанций создают дополнительные риски. Возобновляемая энергетика, несмотря на перспективность, не способна обеспечить стабильность, занимая менее 10% в общей генерации электроэнергии.

"Строить новые блоки нужно уже сегодня, чтобы через 20-30 лет мы не остались без мощностей, способных обеспечить энергетическую независимость Украины", – подытожил ученый.

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабмин одобрил решение утвердить достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, готовых на 80% и 25% соответственно.