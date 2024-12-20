Держреєстри зазнали масштабної атаки російських хакерів: відновлення після нападу займе тижні

Попередньо, атаки зазнала низка важливих державних реєстрів, доступ до яких будуть відновлювати тижнями

У Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом опинилася велика кількість важливих державних реєстрів; попередньо, відновлення їхньої роботи та даних займе у кращому випадку тижні.

Про проблеми в роботі реєстрів повідомили у Міністерстві юстиції. Щоправда, там спочатку заявили про відновлення доступу до державних реєстрів до кінця дня, запевнивши, що роботи ведуться.

"Розуміємо, наскільки важливим для кожного з вас є доступ до державних реєстрів та сервісів, і щиро перепрошуємо за тимчасові незручності. На жаль, ми зіткнулися з серйозним викликом – масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри… Роботи по усуненню проблем на рівні мережевої інфраструктури продовжуються, у звʼязку з чим Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції МЮУ, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП "НАІС" та кол-центр будуть недоступні до кінця дня", – сказано у повідомленні.

Однак пізніше віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина офіційно повідомила, що збій – наслідок масштабної атаки російських хакерів на державні реєстри. За її словами, зараз ведеться активна робота з ліквідації наслідків. Атака здійснювалася російськими окупантами з метою спробувати порушити роботу критично важливої інфраструктури.

"Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України… Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам – немає", – написала вона.

Стефанішина окремо зазначила, що попередньо, повне відновлення доступу до державних реєстрів займе близько двох тижнів. Особливості надання державних послуг громадянам у цей період буде надано пізніше. В першу чергу доступ буде відновлюватися до наступних реєстрів:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів", – сказано у повідомленні.

Експерт Антон Швець, коментуючи атаку на реєстри, порадив найближчі два дні навіть не намагатися проводити будь-які операції з державними реєстрами. Скоріше за все, нічого не спрацює. При цьому зазначимо, що застосунок "Дія" все ще працює, проте вносити туди будь-які зміни, скоріше за все, теж буде неможливо.

Також ресурс YouControl, який для роботи бере дані саме з державних реєстрів, повідомляє, що частина з них перебуває "на оновленні". З повідомлення на сайті можна зрозуміти, що атаки зазнали не тільки реєстри, які перерахувала Стефанішина.

Тим часом російські хакери заявили, що нібито уразили низку державних реєстрів України, скачавши та знищивши понад мільярд строк даних. За їхніми заявами, об'єктами атаки нібито стали:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Єдиний реєстр суспільних формувань;

Реєстр громадських об'єднань;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Державний реєстр прав на нерухоме майно;

Єдиний реєстр приватних виконавців України;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Єдиний Реєстр боржників;

Єдиний реєстр засуджених та осіб, взятих під варту;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;

Єдина державна електронна система е-нотаріату;

Єдиний реєстр нотаріусів;

Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України;

Єдиний реєстр довіреностей;

Спадковий реєстр;

Державний реєстр актів громадянського стану громадян;

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність";

Електронний реєстр апостилів;

Єдиний реєстр арбітражних керуючих України;

Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

Реєстр прав власності на нерухоме майно;

Державний реєстр іпотек;

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

Єдиний реєстр довіреностей, засвідчених у нотаріальному порядку;

Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ;

Державний реєстр застав рухомого майна;

Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та благодійних організацій;

Державний реєстр угод;

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень;

Державний реєстр баз персональних даних;

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські хакери паралізували роботу російських державних підприємств. Серед них – сайт московського метро, РЖД та МВС Росії.